Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в Хабаровске 30 мая Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 30 мая состоится массовая акция - полумарафон «ЗаБег.РФ». Спортсмены смогут выбрать дистанцию из предложенных - 1, 5, 10 или 21 километр. Всего ожидается больше 700 бегунов. Стартуют по первой дистанции от Комсомольской площади в 14:30. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Кроме непосредственно бега в рамках мероприятия состоится концерт, будет обустроена выставка спортивного питания, фотозона и фудкорт. Организаторы проведут различные конкурсы. Стартовый городок откроется уже в полдень, - рассказали в правительстве.

Спортсмены получат сувенирную продукцию марафона - футболку, медаль и подарки от партнеров. Забег платный. Поучаствовать можно, зарегистрировавшись на сайте мероприятия и оплатив билет. Победителей определят после забегов. На месте будут дежурить медики.

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