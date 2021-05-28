Продавать алкоголь в Хабаровском крае 1 июня не будут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае в международный день защиты детей, 1 июня, будет прекращена продажа алкоголя в розничных магазинах. Согласно краевому законодательству торговлю остановят на сутки. Магазинам уже порекомендовали вывесить соответствующую информацию на точках. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Согласно закону нельзя торговать алкогольными напитками в супермаркетах, магазинах и также в специализированных магазинах. В точках общепита торговля продолжится, - сообщили в правительстве. - Торговать алкоголем запрещено 1 июня, в День молодежи и 1 сентября.

Жителей региона предупреждают, что сообщить о нарушениях можно по телефону горячей линии 8 (4212) 32-86-37.

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