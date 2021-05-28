Михаил Дегтярев поздравил пограничников с профессиональным праздником Фото: Правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в торжественной обстановке поздравил ветеранов и пограничников с их профессиональным праздником - Днем пограничника. В своем обращении к виновникам торжества Дегтярев сказал, что этот праздник – всенародный, так как позволяет выразить признание заслуг всех поколений пограничников, чьи отвага и героизм стали легендарными. На мероприятии присутствовали ветераны службы, лучшие сотрудники Пограничного управления ФСБ по региону и ЕАО и сотрудники погранинститута. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Глава региона сказал, что за всю историю края погранцы не единожды отстаивали территории, например, в 1929 в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге, или в 1938 году под Хасаном. Воевали и в Великой Отечественной. Помнят в крае и героев, которые погибли, сражаясь за Даманский остров.

- Для Хабаровского края слова «граница», «бдительность» – это не абстрактные понятия. Мы живем на приграничной территории. Для многих наших земляков служба на заставах стала призванием в жизни, - сказал в приветственном слове Михаил Дегтярев.

Он добавил, что профессионализм пограничников и верность долгу позволяет региону жить спокойно, и мирно.

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