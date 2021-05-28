Малоимущие семьи могут получить четверть миллиона на собственное дело в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае реализуется программа социальной поддержки семьям в трудной жизненной ситуации. Такие семьи могут рассчитывать на поддержку в виде денежных средств на открытие собственного дела. Сумма может достигать 250 тысяч рублей. Уже в этом году выдано средств почти на восемь миллионов, получателей оказалось 34. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Одним из получателей стала многодетная семья Роговых из Хабаровска. Они не первый год пользуются данной государственной поддержкой, но только с этого года получили повышенную выплату в размере 250 тысяч рублей и смогли расширить семейный бизнес. Мария Рогова открыла маникюрно-педикюрный салон, - добавили в правительстве.

На деньги семья закупила оборудование и все необходимое для развития дела. Программа работает в регионе с 2012 года. С текущего года в регионе заработали новые правила оказания такой поддержки - получить ее могут не только малоимущие, но и трудоспособные люди и пенсионеры, у кого доходы ниже прожиточного минимума. Причем для некоторых северных районов показатель минимума увеличен до полуторного значения.

Эта программа позволяет переобучиться, повысить навыки, устроиться на работу, заняться делом. На деньги программы можно снять помещение, закупить основное необходимое оборудование, материалы и прочее. Причем с каждым обратившимся минсоцзащиты работает в индивидуальном порядке, выявляет потенциал и помогаюе адаптироваться. На этот год программа выдаст почти 230 миллионов рублей поддержки.

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