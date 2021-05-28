Новые рабочие места и сеть заводов появятся в Хабаровском крае Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По информации пресс-службы правительства региона, газодобывающая компания ООО «Дальгазресурс» планирует открыть сеть заводов на Буреинском участке недр. Также в планах затронуть единственное в крае открытое месторождение Андиканское.

- Этот проект очень важен для нас, так как он не только основан на инновационных технологиях, но и имеет большую инвестиционную ценность. Благодаря этому в регионе будет продолжать развиваться инженерная мысль и повысится кадровый потенциал, - сказал Сергей Щегельский, директор Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций региона.

Сейчас, по официальным данным, объем месторождения составляет два миллиарда кубометров, что позволит обеспечить заводы мощностью шесть тонн сжиженного природного газа в час в течение 20 лет. Такой проект будет реализован в России впервые.

Предприятие будет работать с использованием новейших технологий. Общая стоимость проекта составит около 20 миллиардов рублей. Планируется создание 600 рабочих мест.

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