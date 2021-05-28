Мини-АЗС откроет на набережной Хабаровска ННК «Фото «ННК- Хабаровскийнефтепродукт»

ПАО «ННК- Хабаровскийнефтепродукт» откроет «Детский городок» на Набережной Хабаровска. В день города юных хабаровчан ждут на мини-АЗС

В главный праздник для всех жителей города на Амуре ПАО «ННК-Хабаровскийнефтепродукт» приготовило сюрприз. На набережной Хабаровска заработает «Детский городок», где будут оборудованы необычные игровые площадки.

Мини-АЗС откроет на набережной Хабаровска ННК «Фото «ННК- Хабаровскийнефтепродукт»

Аниматоры и фотоконкурсы с призами – «ННК-Хабаровскийнефтепродукт» к празднованию Дня города подошло серьезно. Для юных жителей города будет открыта «мини-АЗС», где дети смогут прокатиться на брендированных электромобилях, соблюдая все правила дорожного движения.

- В финале заезда каждому ребенку выдадут сувенир, - говорят представители компании.

Кроме того, в Детском городке будет оборудован творческий шатер. Здесь дети смогу собрать пазлы и раскрасить раскраски. Рядом с основной площадкой разместиться фотозона. Все участники смогут сделанные фото разместить в сети Инстаграм. Главный приз - топливная карта на 3000 рублей.

Мини-АЗС откроет на набережной Хабаровска ННК «Фото «ННК- Хабаровскийнефтепродукт»

Детский городок откроется в 11:00 и закроется в 18:00. Локация выбрана со стороны южной трибуны стадиона им. Ленина.

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