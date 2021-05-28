Погода 29 мая: День города в Хабаровске пройдет при +21 градусе Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Долгожданные праздничные выходные начнутся в Хабаровске при достаточно комфортной температуре. Днем в Хабаровске средняя температура будет держаться от +19 до +21 градуса. Ветер ожидается восточного и северо-восточного направлений, скорость от 3 до 11 метров.

В южных районах региона погода будет не так благосклонна. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Однако температура воздуха днем порадует. Столбик термометра максимум поднимется до +22 градусов. Ветер прогнозируют восточный, от 5 до 10 метров.

- В центральных районах местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В Комсомольском, Солнечном и Амурском районах без существенных осадков. Днем температура поднимется до +22 градусов. Ветер будет дуть в северо-восточном и восточном направлениях. Средняя скорость от 4 до 11 метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В северных районах погода будет неоднозначной. Преимущественно будет без осадков. В Аяно-Майском районе местами туман, а в Тугуро-Чумиканском – местами туман и небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов. Ветер ожидается восточного направления со скоростью от 3 до 12 метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.