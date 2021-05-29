В Хабаровском крае зарегистрировано практически 40 новых случаев заражения коронавирусом и два человека умерли Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Очередной день принес плохие новости в Хабаровский край. От коронавируса умерли еще два человека. За вчерашний день, 28 мая, в регионе заболели 39 человек. При этом побороть болезнь смогли на два человека меньше – 37. В регионе в тяжелом состоянии до сих пор находятся трое пациентов, еще один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Вновь расширен коечный фонд. Теперь в крае развернуто 494 койки, из них свободно 128. Наибольшее количество заболевших в Хабаровске – 35 человек. Еще четверо заболели в Комсомольске-на-Амуре, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

С начала пандемии коронавируса в Хабаровском крае зарегистрировано 52 448 случаев заражения. Сейчас лечение проходят 1635 человек, из них 366 лежат в госпиталях.

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