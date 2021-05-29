Цены на сахар и подсолнечное масло держат под контролем в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин посетил магазины краевого центра с проверкой цен. Особое внимание обратили на сахар и подсолнечное масло. Сейчас предельная цена составляет 133 рубля за литр масла и 65 рублей за килограмм сахара. Проверили магазины торговых сетей «Экономыч» и «Задарма». Они присоединились к Федеральным соглашениям с Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ. Пока в регионе документы по поддержанию цен на товары подписали 8 из 15 крупных торговых сетей, в которые входят 636 магазинов.

- Проверка показала, что торговые сети не устанавливают максимальную цену. В обеих сетях цены на сахар варьировались от 57,5 до 58 рублей, а за литр масла цены установлены от 118 рублей. Дальнейшее сдерживание цен на социально значимые товары зависит от урожайности и валового сбора 2021 года, - сказал Александр Шкурин.

Согласно статистике, за первые четыре месяца года индексы потребительских цен на продукты в крае сложились на уровне 102,4 %, что примерно равно дальневосточным и среднероссийским показателям.

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