Паводок в Хабаровском крае: к выходным Амур у Хабаровска может вырасти до четырех метров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

До сих пор в Хабаровском крае подтоплено три муниципальных района. В селе Гайтер Комсомольского района вода стоит на участке в 50 метров внутрипоселковой дороги. Два земельных участка стоят в воде в селе Корсаково-2 Хабаровского района. Там дежурят спасатели. Два приусадебных участка и две дороги затоплены в поселке Ургал Верхнебуреинского района.

- Спады регистрируются на реках Хор, Кия, Уссури. Кроме того, спад воды наблюдается и в селе Удком на реке Уда. У села Новокуровка на реке Кур вода вновь поднимается. Паводок будет проходить с затоплением поймы на 1-1,3 метра. Угрозы хозяйственным объектам по прогнозу специалистов нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По последним данным к 30-31 мая в Хабаровске уровень Амура достигнет 4 метров. А к концу первой декады июня на реках Селемджа и Нора у Хабаровска уровень воды поднимется до 4,5 метров.

На утро 29 мая уровень воды в Амуре у Хабаровска равен 387 сантиметрам.

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