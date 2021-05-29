В Хабаровске открылся краевой центр единоборств Фото: Правительство Хабаровского края

Первыми занятия прошли в секциях самбо и прыжков на батутах. Кроме того, в центре будут проводиться занятия по боксу, спортивной борьбе, киокусинкай, дзюдо и фехтованию. Здание площадью пять тысяч квадратных метров вместило в себя универсальный спортзал с трибунами на 1200 зрителей, специальные помещения для единоборств, а также спортзалы с раздевалками и душевыми. Есть тренерские, медпункт, комната допинг-контроля, конференц-зал и даже столовая.

- Центр очень удобный и оснащен современным оборудованием. Для прыжков на батуте очень важна высота потолка, а в центре она соответствует всем требованиям. Благодаря открытию центра, думаю, вырастут наши результаты на соревнованиях, - рассказала Виктория Ходевцева, мастер спорта по прыжкам на батуте.

Уже в июне в центре стартует запись в спортивные секции.

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