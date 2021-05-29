Очередной «Краевой выходной» пройдет в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Уже завтра, 30 мая, в Хабаровске на улице Аксенова, 55 проведут мастер-класс «Осваиваем макраме». Мастер-класс по изготовлению тематического панно «Подводный мир» проведут педагоги школы-интерната №6. Начало в 10:00.

Программу «Праздничные выпускные» проведет детский технопарк «Кванториум» в Комсомольске-на-Амуре. Для детей проведут квест, мастер-классы, театральное представление и дискотеку. Посетить мероприятие можно будет в двух местах: на улице Пионерской, 15 и на улице Краснофлотской 22/2. Начало в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.

В Амурске педагоги школы-интерната №14 проведут мастер-класс по созданию и декорированию домашнего светильника из подручных средств. Мероприятие состоится в 14:30 на Комсомольском проспекте дом №21а.

А в Охотске детский дом №36 проведет акцию «Чистый берег». Убирать планируют побережье Охотского моря. Место сбора на улице Коммунистической, 60. Начало в 14:00.

Еще один активный мастер-класс состоится в поселке Березовый Солнечного района. Там педагоги школы-интерната №19 проведут мастер-класс «Фитбол-аэробика». Детям и их родителям покажут комплекс физических упражнений на выносливость и гибкость. Мастер-класс пройдет в 13:00 на улице Школьной, 14а.

Напомним, что «Краевой выходной» проходит каждое воскресенье.

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