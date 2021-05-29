Украла телефон и наличку: директора магазина сотовой связи осудят в Хабаровске Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Хабаровске раскрыли очередное дело о хищении. С декабря 2020 года по январь 2021 года директор одного из филиалов компании ПАО «ВымпелКом» превысила свои должностные обязанности. Женщина решила забрать в личное пользование вверенный ей сотовый телефон и больше 12 тысяч рублей.

- Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использование своего служебного положения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Дело передано в Железнодорожный районный суд Хабаровска.

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