В Хабаровске 11-летний мальчик упал со второго этажа недостроенного дома Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Очередной несчастный случай с участием несовершеннолетнего произошел в Хабаровске вчера, 28 мая. Инцидент зафиксирован в районе Краснодарского переулка, 1а. Там расположено три двухэтажных коттеджа. Трое ребят выбрали эту территорию для прогулки. Подростки забрались в один из домов на второй этаж, где один из них не увидел дырку в полу и провалился на первый этаж.

- Ребенка госпитализировали в Детскую краевую клиническую больницу имени А. К. Пиотровича. Там ему диагностировали перелом седалищной кости. Мальчик в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура начала проверку.

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