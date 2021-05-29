Михаил Дегтярев встретился с представителями «Сбербанка» Фото: Правительство Хабаровского края

На встрече врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Черкашин обсудили вопрос доступности банковских услуг жителям региона. Так, Михаил Дегтярев отметил, что банк занимает ведущие позиции.

- Однако, до сих пор остаются нерешенными вопросы доступности банковских услуг в сельских и удаленных территориях. Мы надеемся на поддержку банка в этом вопросе, - сказал Михаил Дегтярев.

Обсудили и успешную реализацию проектов по разным направлениям. Например, внедрены цифровые сервисы в работу учреждений медицины и образования. Активно развиваются благотворительные и волонтерские проекты. Отдельно проговорили вопрос проведения городского спортивно-семейного праздника «Зеленый марафон».

- Праздник состоится во Всемирный день окружающей среды. Поэтому главная задача проекта – обратить внимание людей на проблемы экологии. В рамках «Зеленого марафона» пройдет экологическая акция по высадке 180 тысяч саженцев. Первую тысячу деревьев мы высадил с городскими предприятиями в парке имени Гагарина, - рассказал Андрей Черкашин.

Ежегодный забег в 2021 году пройдет 5 июня.

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