Смертность от коронавируса снова начала расти в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае снова зарегистрированы летальные исходы от коронавируса. За прошлый день, 29 мая в регионе двое человек умерли от этой болезни. На протяжении длительного времени регистрировалось по одному летальному исходу, теперь же два. Сейчас в тяжелом состоянии находятся еще трое пациентов, а один из них подключен к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Только в краевой столице зафиксировано за сутки 25 случаев заболевания, а в Хабаровском районе – семь. В Городе юности, как и в Охотском и Николаевском районах за минувший день заболели по одному человеку, - добавили в минздраве.

Всего же за прошлый день зафиксировано 37 новых случаев по краю. А выписались по выздоровлению – 35. С самого начала пандемии в крае ковид диагностирован был 52 485 людям. Справились с недугом 50 439 человек. Умерло 411. В регионе продолжается массовая вакцинация населения. Не отменен до сих пор и масочный режим.

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