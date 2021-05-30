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Общество30 мая 2021 8:30

Площадку для ГТО запустили на хабаровском «Авангарде»

Школьники уже позанимались на новых тренажерах
Оксана ШЕМЕТОВА
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Площадку для ГТО запустили на хабаровском «Авангарде»

Площадку для ГТО запустили на хабаровском «Авангарде»

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на стадионе «Авангард» состоялся запуск новой спортивной площадки, где можно сдать нормативы ГТО. С просьбой к властям обустроить такую зону обратились жители района, которые посещают стадион. Теперь на «Авангарде» могут заниматься и ученики из 58 школы. Причем не только футболом и бегом, но и силовыми тренировками. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Благодаря поддержке врио губернатора края мы смогли смонтировать на стадионе комплексную зону со спортивными снарядами, чтобы заниматься спортом, - сказал директор КГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края», Вадим Шульга.

Школьники уже позанимались на тренажерах, в самой школе такой возможности у них нет, и отныне физкультурой они будут заниматься здесь. Кроме того, ученики изъявили желание посещать стадион на каникулах.

Стадион «Авангард» был масштабно отремонтирован по проекту «Спорт – норма жизни». на поле устелили новое покрытие для игры в футбол, сделали новые беговые дорожки.

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