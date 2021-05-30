Детская железная дорога снова заработала в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в торжественной обстановке открыли новый сезон Дальневосточной детской железной дороги. На открытии побывали первые лица края и города, а в первое путешествие уже поехал поезд «Орленок». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сказала Ирина Горбачева, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края, детская железная дорога – это не просто аттракцион, а полноценный объект транспортной инфраструктуры. Ребята могут прочувствовать, каково работать на поезде, и понять, по душе ли им эта профессия. Затем она поздравила всех с открытием и пожелала доброго пути.

График работы детской ЖД – ежедневный, кроме понедельника. На ребенка билет будет стоить 130 рублей, а на взрослого – 170. За день поезд совершит восемь поездок. Эта дорога – место, где ребят учат новым специальностям, в том числе машиниста, помощника, ревизора и других.

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