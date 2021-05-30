В ДТП недалеко от Комсомольска погиб ребенок

30 мая на 12 километре трассы Комсомольск – Солнечный в результате ДТП погиб ребенок 2011 года рождения. Районная прокуратура инициировала проверку.

По предварительным данным водитель, 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля «Ниссан АД», совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП пассажирка, 2011 года рождения, скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и два пассажира, среди которых несовершеннолетняя, 2011 года рождения, получили травмы.

С предполагаемым виновником аварии – водителем автомобиля «Ниссан АД» работает следственно-оперативная группа. На место происшествия выехал прокурор Солнечного района Иван Рокачев. Выясняются обстоятельства случившегося.