Погода 31 мая: в последний день весны в Хабаровске будет тепло и без дождя Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня синоптики обещают комфортную погоду. Стабильные +20 градусов в Хабаровске сохранятся и в последний день весны 2021 года. Осадки не прогнозируются. Ветер будет северо-восточный от 5 до 10 метров.

- В южных районах местами кратковременный дождь. Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса. Ветер ожидается северо-восточного направления 3-8 метров. А вот в центральных районах без существенных осадков. Температура днем поднимется до +19. Ветер прогнозируется северо-восточного и восточного направлений от 4 до 9 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В Охотском районе пройдет небольшой дождь. А в целом в северных районах осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется лишь до +8 градусов. Ветер будет юго-восточного и восточного направлений от 4 до 9 метров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.