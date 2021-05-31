В Хабаровском крае еще 39 человек заболели коронавирусом Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, за прошедшие сутки в Хабаровском крае смогли побороть коронавирус 34 человека, что на пять человек меньше, чем число заболевших. В тяжелом состоянии в госпиталях региона находятся три пациента. Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Наибольшее количество заболевших вновь зарегистрировано в Хабаровске - 35 человек. Еще три случая обнаружено в Хабаровском районе и один в Комсомольском. С начала пандемии в регионе умерло 413 человек, - сообщила пресс-служба краевого минздрава.

Сейчас на лечении находятся 1638 человек, из них 381 - в госпиталях.

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