В Хабаровском крае еще 39 человек заболели коронавирусом
Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР
Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, за прошедшие сутки в Хабаровском крае смогли побороть коронавирус 34 человека, что на пять человек меньше, чем число заболевших. В тяжелом состоянии в госпиталях региона находятся три пациента. Один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
- Наибольшее количество заболевших вновь зарегистрировано в Хабаровске - 35 человек. Еще три случая обнаружено в Хабаровском районе и один в Комсомольском. С начала пандемии в регионе умерло 413 человек, - сообщила пресс-служба краевого минздрава.
Сейчас на лечении находятся 1638 человек, из них 381 - в госпиталях.
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