Без горячей воды остался один дом в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Понедельник – день тяжелый. Таковым он оказался для жителей дома №41 по улице Ворошилова. Там временно отключили горячую воду. Причины отключения и сроки восстановления подачи водоснабжения уточняются.

По сообщениям пресс-службы администрации Хабаровска, обстановка в городе стабильная. Вчера днем и ночью городские службы занимались уборкой городских территорий и дорог. Так, с магистралей вывели 52, 3 кубометра песка и боле 187 мешком мусора.

За прошедшие сутки за нарушение правил парковки эвакуирована одна машина, а также зарегистрировано 18 ДТП.

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