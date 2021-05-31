Лоб в лоб: легковушка столкнулась с автобусом в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вечер воскресенья 30 мая был омрачен для жителей Краснофлотского района. Около полуночи на всю округу близ остановки «Белоснежка» раздался громкий удар. На пересечении улиц Руднева и Кирова столкнулись легковой автомобиль и автобус МУП «Городской электрический транспорт». От удара больше всего пострадал именно легковой автомобиль. Капот легковушки смяло пополам, а передний бампер и вовсе съехал вниз. Практически невредимым остался автобус.

По информации очевидцев ДТП, водитель легковушки был не в самом адекватном состоянии. На месте работали сотрудники полиции и госавтоинспекции.

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