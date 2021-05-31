Горячую воду за долги отключат у жителей Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже с завтрашнего дня, 1 июня, сотрудники ПАО «ДЭК» и управляющих компаний могут ограничивать подачу горячей воды у должников. Согласно законодательству, воду отключат у тех неплательщиков, которые задолжали двухмесячную сумму оплаты коммунальных услуг. Если после получения предупредительного письма в указанные сроки пользователь коммунальных услуг не предпринял меры по оплате задолженности, то подача воды ограничивается.

- Отключения коснутся всех жилых помещений должника, где используется ГВС. Вентиль горячей воды пломбируется. А в случаях с отключением электроэнергии за долги, если прибор учета находится на лестничной клетке, отключить ее могут и без присутствия собственника, - сообщили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт».

Вернуть воду и свет можно оплатив долги. А если пользователь ресурсов подключится самовольно, ему грозит административная ответственность.

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