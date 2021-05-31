Двое детей пострадали в ДТП на выходных в Хабаровске. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска.
Минувшие выходные прошли для некоторых хабаровчан не самым лучшим образом. Так, в субботу, 29 мая, в районе дома №96 по улице Запарина столкнулись транспортное средство Suzuki-Swift и автомобиль Volkswagen Tiguan. Водитель Suzuki-Swift не занял положение для поворота налево, чем спровоцировал столкновение с движущимся попутно слева Volkswagen Tiguan. В результате столкновения пострадала девочка 2011 года рождения, ехавшая на пассажирском сидении Suzuki-Swift. Оба водителя в момент ДТП были трезвыми.
Вчера, 30 мая, в районе улицы Дикопольцева, 12 мальчик ехал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Трезвый водитель автомобиля Toyota Prius не успел быстро среагировать и наехал на восьмилетнего ребенка. Мальчику оказали медицинскую помощь.
Напомним, что во время преодоления пешеходного перехода водителям самокатов, велосипедов и других транспортных средств необходимо спешиться.
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