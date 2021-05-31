Экзамены начались: «Ростелеком» подключил к системе видеонаблюдения за ЕГЭ 769 аудиторий в Хабаровском крае

«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 769 школьных аудиторий Хабаровского края и региональный центр обработки информации. За ходом государственных экзаменов будут наблюдать 1303 видеокамеры, изображение с 98% из них можно смотреть в режиме онлайн на портале «Смотри ЕГЭ».

Камеры установлены так, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Причем в поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ.

- Восьмой год «Ростелеком» обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ в крае. Ежегодно мы модернизируем систему видеонаблюдения и увеличиваем количество IP-камер в аудиториях. В этом году их будет более 80% от общего числа. IP-камеры поддерживают более высокое качество изображения и, что удобно, работают автономно без дополнительного оборудования - ноутбука или компьютера. Записи со всех видеокамер передаются в Центр обработки данных «Ростелекома», - отметила Ольга Фомичева, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Дополнительно для повышения надежности запись также будет вестись на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

Второй год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически сформирует «подозрение на нарушение», и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после - на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

В 2021 году система видеонаблюдения «Ростелекома» работает на ГВЭ-11 для тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы. Они сдают два обязательных экзамена: русский язык и математику. Эти экзамены пройдут в тех же аудиториях, что и ЕГЭ, но в другие дни.

В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Для полноценной поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате «8-800». В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Центр обработки вызовов готов принимать до двух тысяч обращений в день. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.