В шоу «Холостяк» на ТНТ победила хабаровчанка. Фото: скриншот с видео.

В минувшие выходные на телеканале ТНТ состоялась премьера последнего выпуска шоу «Холостяк» с Тимати (Тимур Юнусов). Заветное кольцо музыкант вручил модели из Барселоны Катерине Сафаровой. 23-летняя Катя родилась и училась в Хабаровске, о чем практически нигде не упоминает. Зато девушка уже успела прославиться по другому поводу. В 2020 году газета The Sun опубликовала текст о романе Кати с известным футболистом Неймаром.

В финале шоу «Холостяк» экс-глава Black Star inc выбирал между Катей Сафаровой и Алисой Грабовой. В итоге, как прокомментировал Тимур Юнусов в своем блоге в одной из соцсетей, выбрать Алису музыкант не смог из-за «сложного ребуса», созданного девушкой.

- Я не смог поверить в образ идеального человека, так как убежден что таких просто нет. Или даже так: смотря на свою неидеальность, на контрапункте с твоей четко выстроенной линией поведения, как мне казалось тогда, пришлось бы много стараться соответствовать завышенным ожиданиям, а это совсем не то, что бы мне сейчас хотелось от отношений на данном возрастном отрезке, - написал Тимати.

Стоит отметить, что Катерине музыкант еще не посвятил ни одной публикации. В своем же микроблоге Катя уже успела написать публикацию о победе в проекте. На вопросы подписчиков об отношениях с Тимуром отвечает скромно: «Счастье любит тишину».

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