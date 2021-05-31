Паводок в Хабаровском крае: Верхнебуреинский район освободился от воды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

До сих пор в Хабаровском крае под воздействием весеннего паводка находятся два района. Так, остается затопленным один участок дороги в селе Гайтер Комсомольского района. Кроме того, затоплены два земельных участка в селе Корсаково-2 в Хабаровском районе. Есть и хорошие новости. В Верхнебуреинском районе от воды освободились дороги.

Уменьшение уровня воды сейчас происходит на реках Хор, Кия и Уссури в южных районах региона. Затопленными остаются поймы реки Амур до села Тахта, рек Бурея, Уссури, Хор, Тунгуска, Кус, Амгунь, Нимелен, Уда.

- На реках Селемджа и Нора у Хабаровска уровень воды достигнет 4,5 метра к 10-11 июня. Из-за этого в зону подтопления могут попасть 17 населенных пунктов в Хабаровске, а также в Нанайском, Хабаровском, Амурском и Комсомольском районах. Жилые дома не подтопит, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Амур у Хабаровска на сегодняшний день, 31 мая, равен 385 сантиметрам. За прошедшие сутки уровень снизился на три сантиметра. Однако синоптики напоминают, что река будет расти.

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