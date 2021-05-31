В Хабаровском крае завершилось голосование за объекты благоустройства Фото: Правительство Хабаровского края

Вчера, 30 мая, в Хабаровском крае прошел последний день голосований за территории, которые будут благоустроены в 2022 году. Тройку лидеров в Хабаровске с объездом посетил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин, а также участники заседания общественного совета при министерстве.

- В онлайн-голосовании участвовало 20 территорий Хабаровска и около 300 со всего края. Мы понимаем, что получить финансирование на все объекты невозможно. Потому так важно голосовать всем жителям региона, - сказал Дарий Тюрин.

О планах на каждый объект рассказала исполняющая обязанности главного художника Хабаровска Мария Мельникова. Так, в сквере по улице Тихоокеанской могут появиться деревья, цветники и инфраструктура для маломобильных граждан. А на Амурском бульваре все деревья при благоустройстве будут сохранены, и может появиться новая спортивная площадка.

А вот самая популярная на голосовании площадь Блюхера может быть украшена малыми архитектурными формами, цветниками, детскими площадками. Так как проект реконструкции большой, есть вероятность привлечения инвесторов, помимо федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Результаты голосования будут известны уже в первой декаде июня 2021 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.