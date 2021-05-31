Ваша остановочка: пассажирка выпала из автобуса из-за некомпетентного водителя. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска.
Хамское поведение водителя обернулось переломом для хабаровчанки. Вчера, 30 мая, около 13 часов дня неустановленный водитель проезжал по улице Карла Маркса. На остановке в сторону улицы Краснодарской, около дома №132, мужчина притормозил, чтобы высадить пассажиров на их остановке. По не понятным никому причинам водитель нажал педаль газа и поехал, не закрыв дверь. Из-за такого халатного поведения из салона автобуса во время движения выпала пассажирка 1989 года рождения. Недолго думая, водитель продолжил движение, как ни в чем не бывало.
- Из-за падения девушка получила закрытый перелом дистального метаэпифиза левой лучевой кости со смещением отломков. Пострадавшая получает лечение амбулаторно, - сообщили в городском отделе пропаганды Госавтоинспекции.
Водитель, как и транспортное средство, не установлены.
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