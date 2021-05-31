Множественные травмы получил 50-летний байкер в ходе ДТП. Фото: Госавтоинспекция Хабаровска.

В полдень субботы, 29 мая, в районе проспекта 60-летия Октября произошло страшное ДТП. Молодой водитель автомобиля Nissan Wingroad ехал со стороны улицы Приморской в сторону улицы Суворова. В районе дома №110 при повороте налево на Сортировочный проезд водитель проигнорировал правила ПДД и не уступил дорогу мотоциклу Honda CB1300SF.

- Сильные повреждения получил водитель мотоцикла 1971 года рождения. У мужчины диагностированы закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, линейный перелом лобной пазухи, оскольчатый перелом верхней челюсти, ушиб мягких тканей головы, открытый перелом пятого пальца правой кисти, - сообщили в городском отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Оба водителя во время ДТП были трезвы.

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