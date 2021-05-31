Хабаровчанин Артем Зуб сегодня выйдет на лед против Швеции в составе сборной России. Фото: скриншот с трансляции матча.

Сегодня, 31 мая, состоится матч сборной России против сборной Швеции, в котором примет участие хабаровчанин Артем Зуб. Игру молодого защитника можно будет увидеть в 20:15 по московскому времени или в 3:15 ночи 1 июня по хабаровскому времени.

Пока у сборной России очень хорошие показатели. На десятый день чемпионата мира россияне занимают вторую позицию в турнирной таблице в группе А. На групповом этапе наши спортсмены обыграли Чехию со счетом 4:3, Великобританию со счетом 7:1, а сборную Словакии обойти не смогли. Однако некоторым игрокам запомнился матч. В третьем периоде защитник сборной России, хабаровчанин Артем Зуб мощным броском травмировал словака Мариана Студенича.

- Студенич получил повреждение, заблокировав бросок Зуба от синей линии. Словак долго лежал на льду и только с помощью партнеров добрался до скамейки, - сообщается в трансляции на официальном сайте Чемпионата мира по хоккею - 2021.

Напомним, что недавно Артем Зуб на два года продлил контракт с канадским клубом НХК «Оттава Сенаторз».

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