Асфальт у соцучреждений поменяют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В планах городского управления дорог и внешнего благоустройства в 2021 году обновить асфальт у детского сада №41 на улице Вологодской от Халтурина до Узловой. Еще один участок отремонтируют у детского сада №209 в Фабричном переулке от Дзержинского переулка, 7 до улицы Блюхера, 8А. Кроме того, работы пройдут у детских садов №№ 15, 29, 71, 165. За дополнительные средства обновят асфальт у детских садов №№ 14, 194 и 208.

На территории возле школы «Успех» имени маршала Советского Союза В. К. Блюхера заменят асфальт. Работы пройдут на улице Авроры около Военно-морского лицея имени адмирала флота Н. Д. Сергеева. Также новое дорожное покрытие появится у правового лицея имени Сергея Николенко, школ №№ 2, 9, 10, 58, 80 и лицея «Ступени». Помимо прочего появилась возможность отремонтировать 500 метров дороги у школы №33 по Студенческому переулку. Кроме того, восстановят покрытие у школы №83. Еще полкилометра отремонтируют на улице Ломоносова в промежутке от дома №2 до №20, чтобы создать комфортный подъезд к Академическому лицею.

Асфальт заменят у Хабаровского детского психоневрологического интерната и городской клинической больницы №10. Еще один участок отремонтируют на улице Молодежной, где находится станция скорой медицинской помощи.

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