Мясо и яйца появятся на ярмарке выходного дня в Хабаровске Фото: Данил АЛЕКСАНДРОВ

В Хабаровске миновал третий рабочий уикенд на ярмарке выходного дня. За шесть рабочих дней местные производители смогли продать свыше 5,4 тонны товаров и заработать чуть больше одного миллиона рублей. Ранее среди товаров можно было найти зелень, овощи, цветы, мед, ягоды и другое.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, вскоре на прилавках появятся первая сезонная свежая жимолость и клубника, яйца, мясо перепелов, кроликов и цыплят-бройлеров, а также козье молоко.

Уже сейчас к ярмарке присоединились более 30 сельхозпроизводителей из Хабаровского, Вяземского, Бикинского и имени Лазо районов.

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