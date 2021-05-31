Еще шесть московских троллейбусов в июне выйдут на маршрут в Хабаровске

Еще четыре московских троллейбуса вскоре выйдет на маршрут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

По информации директора муниципального предприятия «ГЭТ» Виктора Брайкова, сейчас к рейсам готовятся четыре троллейбуса, переданных Хабаровску ГУП «Мосгортранс» в 2020 году.

- Мы внимательно следим за состоянием каждой машины. Особое внимание мы обращаем на ходовую часть. В некоторых машинах требуется замена жидкостей, смазка деталей, а где-то и вовсе нужен локальный ремонт, - рассказал Виктор Брайков.

К концу июня 2021 года на маршруте должны работать уже 18 машин.

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