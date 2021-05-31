Первый в 2021 году ЕГЭ написали одиннадцатиклассники Хабаровского края Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 31 мая, в Хабаровском крае начался основной этап сдачи ЕГЭ. Результаты сегодняшнего экзамена будут известны уже 17 июня.

- В этом году ЕГЭ по географии решили сдать больше ребят, чем в прошлом - 183 человека. Еще на 50 человек больше стало среди тех, кто сдает химию. В этом году на экзамен зарегистрировались 711 школьников. А вот литературу решились сдать 411 человек. В 2021 году ЕГЭ сдают только те школьники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, - рассказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

На написание каждого из сегодняшних предметов ребятам давалось от 3 часов до 3 часов 55 минут. Наибольшее количество времени выделено на экзамен по литературе. В регионе для проведения ЕГЭ сегодня работало 47 пунктов. Все они оснащены системами видеонаблюдения и металлодетекторами.

Следующий экзамен пройдет уже 3 и 4 июня. В эти дни ребята будут сдавать русский язык.

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