Погода 1 июня: в Хабаровске днем потеплеет до +24 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае, кажется, начинает устанавливаться нормальная для летнего времени погода. Сегодня, в день защиты детей в краевой столице не ожидается осадков. Воздух днем прогреется до +24 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

Южные районы Хабаровского края днем ожидают небольшие осадки в виде дождя. Правда будет тепло, до +25 градусов. Ветер юго-восточного направления, до 11 метров в секунду.

Центральные районы сегодня без существенных осадков, а в северных районах кое-где пройдут дожди. температурный фон варьируется от +2 до +24 градусов на севере края.

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