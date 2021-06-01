В тяжелом состоянии из-за ковида находятся трое жителей Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае снова зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции. За прошлый день, 31 мая один человек скончался. Трое жителей региона на данное время пребывают в тяжелом состоянии, один из них подключен к аппарату искусственного вентилирования легких. медики делают все возможное, чтобы состояние пациентов улучшилось. Всего в крае за минувшие сутки зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом. выздоровевших больше – 41 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- В краевой столице за 31 мая зарегистрирован 31 новый случай, в Хабаровском районе – два, в Комсомольске-на-Амуре – четыре, и в Охотском районе - один, - рассказали в минздраве.

В регионе проходит прививочная кампания. население призывают вакцинироваться от новой инфекции во имя формирования коллективного иммунитета. Сегодня в краевой столице состоится очередное заседание коронавирусного штаба, где власти обсудят текущую ситуацию с заболеваемостью и ход вакцинации.

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