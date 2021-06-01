Переломы ребер, грудины и ноги получил сбитый в Хабаровске пешеход Фото: ГИБДД г. Хабаровска

В Хабаровске вчера ночью, 31 мая легковушка сбила пешехода. Авария случилась на улице Серышева, машина ехала со стороны Джамбула в сторону Некрасова. На трассе дорогу переходил человек, в неустановленном для этого месте, автомобиль сбил мужчину. Пешеходный переход находился неподалеку от места аварии. Об этом сообщили в ГИБДД города Хабаровска.

В дорожно-транспортном происшествии пострадавший пешеход получил множественные переломы ребер, перелом грудины, перелом левой голени и ушиб лица. Его госпитализировали в больницу.

Водитель был трезв, имеет страховку и большой стаж вождения.

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