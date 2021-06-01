Старшеклассники и студенты проходят подготовку к военной службе в Хабаровском крае
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае в Николаевском районе подростков и студентов начали готовить к военной службе. Для ребят организовали военные сборы, где они будут заниматься спортом, сдавать нормы ГТО, изучат теорию по военному делу, пройдут подготовку медицинской, огневой и строевой частей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
В своем приветственном слове военный районный комиссар Игорь Слеповой сказал ребятам важные слова - он отметил, что многие вскоре пойдут в армию, и сейчас есть возможность проверить себя, свою физподготовку, проверить свои знания в этой области.
- Отнеситесь к учебным сборам, как к военной службе, и у вас, я уверен, все получится, - сказал Игорь Слеповой.
После проведения сборов ребята получат свои оценки. Они, кстати, могут повлиять на балл по ОБЖ за год. А вот в Богородском не только парни проходят сборы, но и девушки. Здесь сборы будут идти в течение пяти дней. Юные активисты будут учиться разбирать и собирать АК, ходить строем, нести караул, стрелять и прочее.
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