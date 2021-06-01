Студенты получили путевки на летнюю работу в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре прошло открытие нового летнего семестра. Студенты края получили путевки на осуществление работы в летнее время. В общей сложности во время каникул будут работать порядка 750 ребят. В числе рабочих отрядов медики, строители, педагоги, путинные отряды, проводники, отряды по гостиничному сервису и обслуге. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Только в педагогику пойдут около 130 студентов, они будут работать в лагерях вожатыми, руководителями и обслуживающим персоналом. в гостиничный сервис пойдут 20 студентов, вероятно их отправят на Камчатку на работу. 20 человек поработают в качестве младшего медперсонала в двух краевых больницах, - добавили в правительстве.

Проводники в составе 150 человек попробуют себя на этом поприще, а на космодроме «Восточный» будет работать 95 студентов. Путина будет самой массовой сферой. 270 человек направятся в эту область, они поедут в Охотск, на Курилы и Камчатку.

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