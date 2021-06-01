Семьи, где в День города родились дети, получат подарки от мэра Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске традиционно проходит акция «Расти здоровым, малыш!». Она как обычно приурочена ко дню рождения города и Дню защиты детей. В этом году всем семьям, в которых в день рождения города родились малыши, мэр Хабаровска Сергей Кравчук подарит подарки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщает мэрия, обстановка с коронавирусом не позволяет провести праздничную церемонию, но родители новорожденных все-же получат свои подарки. Их передадут в родильные дома, а уже там подарки дойдут до адресатов – мам.

- В 2021 году в День города родились 20 детей, среди них больше мальчиков – 11, соответственно, девочек 9, - добавили в мэрии.

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