Три кота на одного богатыря: что смотрят дети в интернете Фото: МегаФон

Юные пользователи онлайн-кинотеатров в Хабаровском крае предпочитают смотреть российские мультсериалы и семейные фильмы, а вот полнометражную анимацию выбирают, как правило, голливудского производства. В Международный день защиты детей специалисты МегаФона проанализировали статистику просмотров детского контента на сервисе МегаФон ТВ и выяснили, что сейчас популярно у подрастающего поколения.

Больше всего просмотров в этом году набрал мультсериал «Три кота» (0+). Веселые и поучительные истории из жизни кошачьего семейства очень любят смотреть самые маленькие зрители онлайн-кинотеатра. На втором месте – «Буба» (0+), главный герой которого – шустрый и очень любопытный домовой, пропустивший последние сто лет прогресса человечества и теперь наверстывающий упущенное. И замыкает топ-3 мультсериалов «Маша и Медведь» (0+), рассказывающий о дружбе непоседливой девочки Маши и ушедшего было на покой циркового Медведя.

Среди полнометражных анимационных фильмов безусловным лидером по просмотрам стала увенчанная «Оскаром» «Душа» (6+), последняя работа студии Pixar. Не ослабевает интерес у юной аудитории и к вышедшему почти два года назад диснеевскому ремейку мультфильма «Король Лев» (6+). На третьем месте – «Семейка Крудс: Новоселье» (6+), продолжение истории о пещерных людях, ищущих свое место под солнцем.

Топ игровых семейных фильмов возглавляют сразу две серии российского сказочного фэнтэзи «Последний богатырь: Корень зла» (6+) и «Последний богатырь»2 (12+). Приключения Ивана, обитателя Москвы XXI века, в мире древнерусских сказок и легенд полюбились зрителям самых разных возрастов. Третье место заняла свежая экранизация книги Роальда Дала «Ведьмы» (12+) с Энн Хэтэуэй в главной роли.

Коллекция МегаФон ТВ насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах – от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплат на сервис предоставляется безлимитный трафик.