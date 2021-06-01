Московские суворовцы стали лучшими на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске закончился грандиозный фестиваль «Амурские волны». Вчера, 31 мая, в «Ерофее» отгремел последний концерт, и участники организовали дефиле. Жители региона каждый год с нетерпением ждут этого фестиваля, зрительные залы никогда не бывают пустыми, а у многих со временем появились любимые коллективы. В этом году жители края могли выбрать, кто, на их взгляд, был лучшим на фестивале. Онлайн-голосование проходило на платформе «Голос27». Больше всех зрителям понравился оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова В. М. Этот коллектив набрал почти 30% голосов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Юрий Ермошкин, министр культуры региона, преподнес победителям статуэтку и сказал поздравительную речь.

- Большое спасибо - музыкантам за интересную насыщенную программу, фееричное шоу и массу положительных эмоций, которые они подарили жителям нашего региона, - сказал Ермошкин.

В 2021 году «Амурские волны» увидели порядка пятидесяти тысяч человек. Участники - как взрослые, так и дети - демонстрировали свои таланты на различных площадках столицы края. Своим исполнением оркестры и поздравили город Хабаровск с днем рождения.

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