Хабаровских отличников наградил Сергей Кравчук
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске завершился конкурс «Пятерки любимому городу», и состоялось награждение победителей. Принять участие в конкурсе могли все желающие школьники, главное условие - учиться на отлично. Суть конкурса заключается в том, что каждый участник выбирает несколько предметов, по которым получает пятерки, чем больше, тем лучше. Всего в Хабаровске активно участвовали 320 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.
- Я горжусь нашими школьниками, которые регулярно показывают высокие результаты не только в учебе, но и в спорте, культуре, а также активно занимаются добровольческой деятельностью. Уверен, что с таким подрастающим поколением нашу страну ждет большое будущее, - сказал Сергей Кравчук на церемонии.
Комиссия составила рейтинг, куда вошла сотня ребят-победителей. Больше всего таких оказалось в 72 школе. Здесь 16 ребят были наиболее активными. Вся сотня отличников получила подарки - жесткие диски. Больше всех пятерок набрал Рома Фролов из 6 школы. У него в дневнике 226 пятерок.
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