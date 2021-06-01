Впервые в Хабаровске двор отремонтируют переработанным мусором Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске пройдет ремонт одного из дворов с помощью материалов, сделанных из переработанного мусора. Переработанный пластик будет теперь использоваться в изготовлении плитки для территории у домов. Укладка уже началась, Дарий Тюрин проинспектировал экспериментальный участок. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Собственники дома по улице Карла Маркса, 108, к которому прилегает дворовая территория, получили в рамках пилотного проекта плитку для ремонта бесплатно. Она состоит на 30% из пластика и на 70% из песка. Эту смесь плавят при температуре 180 градусов, затем заливают в пресс-формы и получают ровные бруски плитки, - сообщили в правительстве.

Делают плитку на комсомольском предприятии. Там уже десяток лет занимаются сортировкой мусора. А вообще, в Городе юности стоит порядка сотни контейнеров для сбора пластика. То есть, по сути, мусор возвращается к людям, но в обновленном виде.

Несмотря на то, что изготовить такую плитку стоит дороже, чем купить обычную, срок службы у нее в несколько раз дольше, в соотношении 5 к 50. Это плитка намного прочнее, она не скалывается, зимой не скользкая.

Теперь в Хабаровском крае появился еще один вид обращения с ТКО, который пойдет на пользу всем.

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