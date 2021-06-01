Погода 2 июня: в Хабаровске тепло, но пройдет небольшой дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

То, что лето наступило по календарю, не означает, что оно пришло на самом деле. Сегодня в Хабаровске сохранится стабильная теплая погода, но синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем в краевой столице будет от +21 до +23 градусов. Ветер хоть и будет южного направления, но его скорость будет варьироваться от 6 до 11 метров.

В южных районах региона погода будет примерно такой же. Местами пройдут кратковременные дожди, но столбик термометра поднимется до +25 градусов. С ветром ситуация будет обстоять абсолютно так же, как и в краевой столице.

- В центральных районах сегодня также ожидаются дожди. Однако осадки обойдут стороной Советско-Гаванский и Ванинский районы. Температура днем в центральных районах региона будет варьироваться на разных территориях от +13 до +25 градусов. Ветер ожидается южного направления, от 4 до 14 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

Северные районы края также накроет дождем. Однако обойдут они Тугуро-Чумиканский и район имени Полины Осипенко. Днем воздух прогреется до +25 градусов. Ветер будет преобладать восточного направления, от 4 до 13 метров.

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