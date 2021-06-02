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Здоровье2 июня 2021 2:00

Побороть коронавирус смогли 48 жителей Хабаровского края

Однако одну жизнь коронавирус все же смог забрать
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Побороть коронавирус смогли 48 жителей Хабаровского края

Побороть коронавирус смогли 48 жителей Хабаровского края

Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

За минувшие сутки, 1 июня, в Хабаровском крае сложилась относительно положительная обстановка. Всего в регионе было зафиксировано 36 новых случаев заражения, что гораздо меньше, чем количество выздоровевших пациентов - 48 за сутки. Однако день был омрачен вестью, что один человек все же не смог дать отпор вирусу и умер.

- Сейчас под наблюдением специалистов в госпиталях находятся три тяжелых пациента, еще один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Для лечения пациентов в регионе развернуто 494 койки, из которых свободными остаются 118, - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

Наибольшее число заболевших в регионе вновь выявлено в Хабаровске - 29 случаев. Еще четыре человека заразились вирусом в Хабаровском районе. По одному новому случаю также зарегистрировано в Советско-Гаванском, Верхнебуреинском и районе имени Лазо. Сейчас лечение в госпиталях получают 376 человек. Еще 1245 лечатся дома.

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