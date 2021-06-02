Холодной воды нет в одном доме Хабаровска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 2 июня, утро началось прекрасно практически у всех хабаровчан. Только жителям дома №95 по улице Краснореченской не очень повезло. В доме временно отключили холодную воду.

В целом обстановка в Хабаровске сложилась благоприятная. Днем и ночью работали уборочные машины. Так, за прошедшие сутки коммунальным службам удалось вывезти 136 кубометров и 130 мешков песка и мусора.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, за 1 июня в городе произошло 31 ДТП, пять пожаров и четыре возгорания.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.