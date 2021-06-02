Элитный бутерброд: ДТП с тремя машинами произошло в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Вчера, 1 июня, во время вечернего часа пик хабаровчанка организовала ДТП на улице Пушкина. Получилось все достаточно банально. Хозяйка автомобиля Lexus LX570 не предусмотрела достаточную дистанцию и въехала в движущийся впереди Hyundai Avante. Перед автомобилем Hyundai стоял Subaru Outback. Неконтролируемое движение транспорта продолжилось, и Hyundai въехал в Subaru.

- Во время ДТП пострадала женщина 1982 года рождения. Она была пассажиркой автомобиля Hyundai Avante. Женщине оказали медицинскую помощь, - рассказал Александр Баранов, начальник отделения по пропаганде Госавтоинспекции Хабаровска.

Во время столкновения все водители были трезвы. Каждый автомобиль был застрахован.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.